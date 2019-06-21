İş Bankası'nda Darüşşafaka’ya temassız kartla bağış dönemi

İstanbul, 21 Haziran () - Darüşşafaka için özel olarak Türkiye İş Bankası’nın hazırladığı POS cihazlarıyla Darüşşafaka’ya 1 saniyede temassız bağışlar alınmaya başladı.

Temassız bağış projesiyle, 1 saniyede 1 TL bağış yapabilmek için İstanbul’da 10 farklı noktaya POS’lar yerleştirildi.

“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz binlerce çocuğun eğitimini karşılayan Darüşşafaka’ya, Türkiye İş Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle yapılan “Temassız Bağış Projesi” ile bağışçılar, artık kartlarının temassız özelliğini kullanarak kolayca bağış yapabilecek.

“Temassız kartınızla yapacağınız 1TL bağış, bir çocuğun yarını olabilir” sloganıyla hazırlanan ve İstanbul’da 10 farklı noktaya yerleştirilen Darüşşafaka’ya özel poslar, hayırseverlere tüm bankaların temassız kartlarıyla bağış olanağı sunuyor.

Temassız posla bağış yapılabilen yerler arasında Paşabahçe Teşvikiye Caddesi, Paşabahçe Zorlu Center AVM, MACKanyon AVM, İş Sanat İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi, Cinemaximum Zorlu Center AVM, Cinemaximum Ortaköy, Damat Tween İstinye Park AVM, Cinemaximum Cevahir AVM, Cinemaximum Marmara Forum AVM, Cinemaximum Palladium AVM ve DasDas Metropol yer alıyor. (Fotoğraflı)