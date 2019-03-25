İş Bankası Müzesi’nden Milli Mücadele'nin 100. Yılında “İstiklal” sergisi

İstanbul, 25 Mart () - Türkiye İş Bankası Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki Milli Mücadele’nin 100. Yılında “İstiklal” başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Milli Mücadele’yi 1,000'e yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal sergisi, “On Yıllık Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz” ve “İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölümde söz konusu bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.

Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ile danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral’ın katılımıyla bir basın toplantısı ve ön gösterim düzenlendi.

Sergide; savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler görülebiliyor.

Sergideki projeksiyonlarda Milli Mücadele dönemine ait çok sayıda tarihi görüntü izlenebiliyor. Ziyaretçiler, etkileşimli ekranlar sayesinde sergide yer alan kişi, belge ve objelere dair ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.

O dönemde yayımlanmış Minber, Tasviri Efkar, Memleket, Ati, İkdam gibi gazetelere yansıyan başlıklar, muharebeler sırasında Milli Mücadele’yi anlatan propaganda afişleri ve dünya basınıyla yapılan mülakatlar da sergide görülebiliyor.

“Hafızalarda Milli Mücadele’ye dair önemli izler bırakacak”

Basın toplantısında konuşan İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında tarihe not düşecek ve “yeni nesillerin kendilerine miras bırakılan Cumhuriyetimizin hangi zorluklarla kurulduğunu bir kez daha kalpten hissedecekleri böylesine anlamlı ve kapsamlı bir sergiyi açmaktan” büyük mutluluk duyduklarını vurguladı. Sözen “İstiklal sergisi, Cumhuriyetimizin ve Bankamızın kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile bu mücadeleye katılan yediden yetmişe tüm isimsiz kahramanları bir kez daha anmak üzere hazırladığımız bir sergi... Bugüne kadar 1.2 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Müzemizde birçok sergi gerçekleştirdik. Tarihe yön veren bir döneme ışık tutan İstiklal sergisinin, büyük bir ilgiyle karşılanacağını ve ziyaretçilerimizin hafızalarında Milli Mücadele’ye dair önemli izler bırakacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sergi, 26 Mart’ta Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin giriş katında ziyaretçilere açılacak ve girişi ücretsiz olan müzede Pazartesi günleri hariç, her gün 10:00–18:00 saatleri arasında sene sonuna kadar ziyaret edilebilecek. (Fotoğraflı)