İş Bankası girişimciliği genç yaşta "cesaretlendiriyor"

Türkiye İş Bankası, "girişimciliği genç yaşlarda cesaretlendirmek" için, Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak) birlikte çalışarak güç birliği yapıyor.

İş Bankası ile Girvak işbirliğinin anlatıldığı basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcileri desteklemeyi ülkemiz için değer yaratmak için bir görev olarak gördüklerini belirtti ve ekledi:

"İş Bankası olarak, kuruluş misyonumuzdan gelen anlayışla, ülkemiz için değer yaratacak girişimleri 95 yıldır kesintisiz şekilde ve çok çeşitli vesilelerle destekledik. Dijital çağda değişim ve dönüşümün önemli bir parçası olarak gördüğümüz girişimcilere verdiğimiz kesintisiz desteğin en somut örneği Workup programı...

"Ana destekçisi olduğumuz Workup altında yaklaşık 3 yıldır, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren uzun soluklu bir program yürütüyoruz.

"En son yaptığımız açılımla Workup girişimleri ve mezunları arasından seçilen 3 girişimimiz ABD’ye, Silikon Vadisi’ne giderek, oradaki pazarlarda yer edinebilmek için kendi sektörlerindeki potansiyel müşteri ve yatırımcılardan oluşan şirketlere iş fikirlerini sunarak işbirliği zemini arayacak.

"Erken aşama girişimlerin ihtiyaç duyduğu yatırım olanaklarını sağlamak amacıyla İş Bankası bünyesinde kurduğumuz Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da 2019 yılı içinde ülkemizin önde gelen girişimlerinden Kolay İK ve Mutlubiev’e yatırım yaptı.

"İş Bankası olarak bizim de mottolarımızdan biri, ‘İnsana değmeyen, rakamlara dokunamaz’dır. Bu kapsamda insana yatırım yapma, topluma geri verme konularında iki kurumun ilkelerinin, anlayışlarının örtüştüğünü gördük ve girişimcilik faaliyetlerimizin kapsama alanını genişletmek amacıyla Girvak ile bir araya geldik."

Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da, "2014 yılından beri Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz" dedi ve ekledi:

"Girişimcilik, kalkınma için çok önemli bir kaldıraç. Son 10 yılda artan girişimcilerin istihdam ve büyüme için önemli bir araç olduklarını görüyoruz.

"Destekçileri ve mütevelli heyetinin desteğiyle, 5 yılda ulaştığı 3,5 milyon gençle güçlü ve etkili bir vakıf haline geldik.

"Bu yıl 113 bin başvuru almış bir vakıf olarak, küresel bir dönüşüme ayak uydurmamızı sağlayacak yeni bir kültürün tohumlarını atıyoruz. Hedeflerimiz kısa süreli değil, uzun odaklı ve biz bu kültürü ülkemizde geliştirmeyi hedefliyoruz.

"Vakfımız ana programı olan Fellow Programı ile Türkiye’de girişimcilik kültürünü geliştirmek için 17-24 yaşları arasındaki gençlerle birlikte çalışıyor. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı, üniversite gençlerine ilham vermeyi ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

"Programın ana amacı girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek olduğu için fikre değil insana yatırım yapıyoruz. Hedefimiz üniversite bitirip girişimci olmak istediğini söyleyen genç oranı yüzde 30’lara kadar çıkarabilmek.

"Bu yolculuğumuzda, toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için geleceğe yatırım yapan ve bu çerçevede eğitime özel önem veren İş Bankası ile yaptığımız işbirliği bizim için çok değerli." (Fotoğraflı)

