İş adamları Diyarbakır'a yatırım için bir araya geldi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy'un daveti üzerine kent dışında yaşayan Diyarbakırlı iş adamları bir araya gelerek, yatırım konularını değerlendirdi. Toplantıya katılan iş adamlarından Nihat Özdemir, Diyarbakır'ın şu an güvenlik yönünde bütün sıkıntılarını geride bırakmış illerin başında yer aldığını belirterek, "Diyarbakır'da yatırım yapamının cazip olduğu illerin başında gelmektedir. İnşallah bunu yakın zamanda göreceğiz" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde yapılan, 'İş adamları buluşmaları Diyarbakır' toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Aralarında Türkiye'de ve yurtdışında önemli yatırımları bulunan iş adamları Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Yıldızlar Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edip Eren'in yanı sıra 30'a yakın Diyarbakırlı iş adamının katıldığı toplantıda, yatırım yapacaklara devlet tarafından sağlanan imkanlar anlatıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Aksoy, yatırım yapmak isteyen iş adamlarına her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirerek, Diyarbakır'ın bölgenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ın ekonomik anlamda bölgeye önderlik yapabilecek bir konumda. Yatırımcılarımıza, yatırım yapacakları alanları üretmek üzere Valilik, yerel yönetimler olarak bir arayış içerisindeyiz. Mevcut organize sanayimizin arazisini 2 bin dönüm genişletmek için çalışmalarımız sürüyor. Diyarbakır'daki işsizlik soruna çözüm üreteceğini değerlendirdiğimiz tekstilkentin kuruluşunu tamamladık. Diyarbakır'a bir organize sanayi yetmez, yeni bir organize sanayi yapmak için girişimde bulunduk. Şanlıurfa yolu üzerinde 3 bin dönümlük bir alanda yeni bir organize sanayi kuracağız. Aynı zamanda Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden olan Ergani ve Bismil ilçelerinde de organize sanayi bölge kurma çalışmalarımız sürüyor. Diyarbakır'ın ticaretteki hareketliliğini, ekonomi girdi sağlama alanına katkı sağlamak amacıyla bir lojistik köy yapma düşüncemiz var. Bununla ilgili çalışmaları belirli bir aşamaya getirdik. Cazibe merkezi programı açıklandıktan sonra, 400'e yakın iş adamı Kalkınma Ajansımıza başvuruda bulundu. Özellikle cazibe merkezi programı kapsamında başvuruların son başvuru tarihi 27 Şubat. Bu tarihe kadar düşüncesi, fikri olan iş adamlarımızın Kalkınma Ajanslarımıza başvurmalarını bekliyoruz. Diyarbakır kökenli iş adamlarımızdan talebim imkanı olanlar varsa Diyarbakır'daki yatırımlara öncülük etmesidir. Diyarbakır'ın daha iyi bir noktaya gelmesi ve buradaki ekonomik hareketliliğin arzu edilen noktaya taşınması bakımında sadece Diyarbakır kökenli değil, bütün iş adamlarımızı buraya yatırım yapmalarını istiyoruz. Valilik olarak, yatırım yapacak olanlara yardımcı olmak görev ve sorumluluğumuzdur."

"GÜVENLİK YÖNÜNDE DİYARBAKIR BÜTÜN SIKINTILARINI GERİDE BIRAKTI"

Toplantıya katılan iş adamlarından Nihat Özdemir ise, Diyarbakır'ın, stratejik olarak önemli bir yerde olduğunu ifade ederek, "Bir çözüm süreci yaşandı. Sonradan bir takım sıkıntılar yaşandı. Ama şu an güvenlik yönünde Diyarbakır bütün sıkıntılarını geride bırakmış illerin başında yer almaktadır. Diyarbakır'ın dokusunu yaşatacak olan Sur ilçesinde yapılan projeler çok önemli. Diyarbakır'ın tarihi yaşatacak yatırımlar yapılmaya başlandı. Diyarbakır'da yatırım yapmanın cazip olduğu illerin başında gelmektedir. İnşallah bunu yakın zamanda göreceğiz" dedi.

"TEŞVİK YASALARI YATIRIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İMKANLAR SUNUYOR"

Diyarbakırlı iş adamı Edip Eren de, kentte yatırımların olduğunu ifade ederek, yaşanan olumsuzluklara rağmen bunu sürdüreceklerini kaydetti. Eren, "10 yıl önce sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bölgeye gelip, yatırım yaptık. O gün geldiğimizde teşvik anlamında ciddi dezavantajların olduğu bir gündü. Bugüne baktığımızda bir çok sorunun çözüldüğü bir ortamla karşı karşıyayız. Şu anki teşvik yasaları yatırım için çok önemli imkanlar sunuyor. Vali Aksoy'un bu konuda çabası bizler için çok kıymetli. Ben bu toplantıda ikna oldum. Bölgede bir ayağı olan biri olarak, yaşadığımız olumsuzluklara rağmen, tekrar bölgede olacağız" diye konuştu.

