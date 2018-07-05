Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek

'TÜRKİYE'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' anket sonucunda adı hayırseverler arasında yer alan Cemal Özen, "Bundan sonra da bağış ve yardımlarımızı kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Sosyal sorumluluk projeleri kadar,...

İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek
'TÜRKİYE'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' anket sonucunda adı hayırseverler arasında yer alan Cemal Özen, "Bundan sonra da bağış ve yardımlarımızı kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Sosyal sorumluluk projeleri kadar, eğitim ve sağlık sektörlerine de önemli destek sağlayan Özen Perakende Grup Başkanı Cemal Özen'in adı, 'Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' anketinde, hayırseverler arasında yer aldı. Yaptığı bağışlarla insanlara dokunmayı, sosyal, kültürel, sağlık ve manevi konularda destek olmayı hedefleyen Cemal Özen, "Bundan sonra da bağış ve yardımlarımızı kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Anket çalışmasına Türkiye'nin birçok şirket ya da gruplarının yönetim kurulu başkanları katıldı. Sıralama ise ankette yer alan '2017yılındaki toplam bağış tutarınız' sorularının yanıtlarına göre yapıldı. Yapılan bağışların önemli bir kısmının eğitim ve sağlığa odaklı olması diğer önemli bir ayrıntı olarak ankette yer aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325