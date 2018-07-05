İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek

'TÜRKİYE'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' anket sonucunda adı hayırseverler arasında yer alan Cemal Özen, "Bundan sonra da bağış ve yardımlarımızı kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyal sorumluluk projeleri kadar, eğitim ve sağlık sektörlerine de önemli destek sağlayan Özen Perakende Grup Başkanı Cemal Özen'in adı, 'Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' anketinde, hayırseverler arasında yer aldı. Yaptığı bağışlarla insanlara dokunmayı, sosyal, kültürel, sağlık ve manevi konularda destek olmayı hedefleyen Cemal Özen, "Bundan sonra da bağış ve yardımlarımızı kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anket çalışmasına Türkiye'nin birçok şirket ya da gruplarının yönetim kurulu başkanları katıldı. Sıralama ise ankette yer alan '2017yılındaki toplam bağış tutarınız' sorularının yanıtlarına göre yapıldı. Yapılan bağışların önemli bir kısmının eğitim ve sağlığa odaklı olması diğer önemli bir ayrıntı olarak ankette yer aldı.



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