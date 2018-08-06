İran’da uygulanacak yeni döviz sistemi açıklandı

İstanbul, 6 Ağustos () – İran’da Merkez Bankası döviz politikasında değişikliğe gitti ve Tahran Ticaret Müşavirliği’nden yapılan açıklamada İran’ın kullanacağı yeni döviz tahsis sisteminin hangi kurallar çerçevesinde gerçekleştireceği duyuruldu.

Tahran Ticaret Müşavirliği, açıklamasına göre;

“İran Merkez Bankası (CBI) Başkanı Abdulnasır Himmeti tarafından 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılan resmi açıklamada, İran’ın 09.04.2018 – 05.08.2018 tarihleri arasında uyguladığı döviz politikasının kaldırıldığı ve aynı gün itibariyle yeni döviz politikasının uygulanacağı açıklandı.

“Döviz tahsis sistemi aşağıdaki maddeler uyarınca gerçekleştirilecek;

İran’a ürün ithalatının kararı İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek olup, ithalat süreci adı geçen Bakanlık tarafından verilen onayın ardından gerçekleştirilecektir. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı ilaç dahil ithalatı gerekli olan ürünlerin listesini gözden geçirip güncelleştirerek Resmi Kur üzerinden İran’a ithal edilmesine izin verecektir. İthal sürecinde bulunan ürünün son kullanıcının eline geçene kadar sıkı bir denetimden geçmesi sağlanacaktır. Daha önce çalışması yasaklanan İran’da bulunan döviz bürolarının çalışmalarına izin verilmiştir. Bu döviz büroları döviz alış ve satışını fiziki olarak CBI’ın kuralları ve tebliğleri çerçevesinde gerçekleştirecektir. Döviz büroları tarafından sağlanacak döviz, hizmet ile yolcu beraberindeki dövizlerin alım satımını içeren küçük ve orta büyüklükte işlemleri kapsayacaktır. Döviz büroları tarafından sağlanacak kurun piyasada belirlenen serbest kur üzerinden gerçekleşmesi ve sıkı denetime tabi tutulması sağlanacaktır. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ithalatına izin verilen gerekli mallar dışında kalan ürünlerin ithalatında özellikle petrokimya, doğalgaz, çelik ürünleri ve renkli metaller ve hizmet ihracatından elde edilen dövizin kullanılması için ikinci döviz piyasasındaki döviz kuru esas alınacaktır. İkinci döviz piyasasında ithalatçı ve ihracatçılar arasında belirlenecek kur üzerinden bankalar ve gerekli izni bulunan döviz büroları tarafından işlem gerçekleştirilecektir. İranlı ihracatçının elde ettiği dövizin tümünün İran ekonomisine geri dönüş yapması ve ihracatçı tarafından bu taahhüdün yerine getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişiler ve tüzel kişiler tarafından İran’a her türlü döviz, fiziki döviz ve altın girişinin herhangi bir üst limit olmadan CBI kuralları ve ilgili mevzuat çerçevesinde getirilebilmesi serbest bırakılmıştır. Buna ilaveten, külçe altın ithalatı her türlü vergiden muaf olarak ülkeye getirilebilecektir.

CBI tarafından muhabir bankaları aracılığıyla gerçek ve tüzel kişilerin CBI nezdinde vadeli döviz hesabı açmasına izin verilmiştir. Açılacak hesapların faiz geliri döviz şeklinde hesap sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır.”