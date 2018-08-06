“İran yaptırımlarıyla petrol fiyatları yıl sonunda 90 doları aşabilir”

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ağustos () – Energy Aspects Petrol Analizleri Direktörü Amrita Sen, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlarla küresel petrol fiyatlarının 80 dolara yaklaştığını ve yıl sonuna 90 doları geçebileceğini söyledi.

CNBC’ye konuşan Sen konuya ilişkin şunları söyledi:

“Dördüncü çeyreğe girerken fiyatların 80 dolara yaklaşabileceğini, hatta ne kadar İran petrolünün piyasadan çekileceğine bağlı olarak 90 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyoruz.

“Birçok insan Çin’in tüm İran petrolünü alabileceğini söyledi. Ama Çin çıktı ve ‘Petrol ithalatımızı azaltmayacağız ama artırmayacağız da’ dedi. Yani petrol arzında ciddi bir azalma olabilir. Bu da fiyatların yükseleceği anlamına gelir.

“İran petrolü üretiminin günde 1.5 milyon varil azalması bile, Tahran ve Washington arasındaki gerilimin artması sebebiyle yıl sonu için ‘muhafazakar’ bir öngörü olur.”