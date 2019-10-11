İran tankerine saldırı iddiası ile petrol fiyatları yüzde 2.0’nin üzerinde arttı

Petrol fiyatları, İran’a ait bir petrol tankerinin, Suudi Arabistan’ın Cidde kenti açıklarında bir füze saldırısı sonrasında hasar gördüğü iddiası etkisiyle yüzde 2.0’nin üzerinde yükseldi.

Geminin taşıdığı ham petrolün bir kısmı Kızıl Deniz’e saçılırken, yetkililer durumun kontrol altına alındığını açıkladılar.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, Aralık ayı teslimatları için yüzde 2.06 artışla 60.34 dolardan, ABD hafif petrolü de Kasım ayı teslimatları için yüzde 1.9 artışla 54.57 dolardan işlem görüyor.

