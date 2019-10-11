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İran petrol şirketi füze saldırısı iddialarını yalanladı
İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Suudi Arabistan’ın Cidde kenti açıklarında seyreden petrol tankerine bir füze saldırısı gerçekleştirildiğinin ileri sürüldüğü haberleri yalanladı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda Sabity adlı petrol...
EKONOMİ 11.10.2019, 12:10
İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Suudi Arabistan’ın Cidde kenti açıklarında seyreden petrol tankerine bir füze saldırısı gerçekleştirildiğinin ileri sürüldüğü haberleri yalanladı.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda Sabity adlı petrol tankerinde birden çok patlama meydana gelmiş ve tankerin yükünün bir kısmı Kızıl Deniz’e saçılmıştı.
İran medyası NIOC’a dayandırılan haberinlerde, patlamaların Suudi Arabistan yönünden gelen iki füze saldırısı sonucunda olduğunu iddia etmişti.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda Sabity adlı petrol tankerinde birden çok patlama meydana gelmiş ve tankerin yükünün bir kısmı Kızıl Deniz’e saçılmıştı.
İran medyası NIOC’a dayandırılan haberinlerde, patlamaların Suudi Arabistan yönünden gelen iki füze saldırısı sonucunda olduğunu iddia etmişti.
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