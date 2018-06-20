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İran: OPEC'in üretim kunusunda bu hafta karar alması olası değil

İstanbul, 20 Haziran () - İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bu hafta yapacağı toplantıda, üretim miktarı konusunda bir karar almasının olası olmadığını söyledi. İran, Suudi Arabistan ve...

İran: OPEC'in üretim kunusunda bu hafta karar alması olası değil

İstanbul, 20 Haziran () - İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bu hafta yapacağı toplantıda, üretim miktarı konusunda bir karar almasının olası olmadığını söyledi.
İran, Suudi Arabistan ve Rusya'nın gündeme getirdiği OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol arzını yılın ikinci yarısında 1.5 milyon varil/gün artırmaları önerisine karşı çıkıyor.
OPEC üyeleri, ABD Başkanı Trump ve Çin'in petrol fiyatlarının düşürülmesi ve üretimin artırılarak global ekonominin desteklenmesi çağrıları yaptıkları bir ortamda Cuma günü Viyana'da bir araya gelecekler.
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, OPEC toplantısına katılmak için gittiği Viyana'da yaptığı açıklamada, "Bu toplantıda, miktar konusunda bir anlaşmaya varılacağına inanmıyoruz; bu yönde bir karar olası değil. OPEC, ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat alan bir örgüt değil. OPEC, ABD Enerji Bakanlığı'nın bir parçası değil" diye konuştu.

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