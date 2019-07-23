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İran kripto para madenciliğini yasal olarak tanımaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Bitcoin madenciliğinin İran’daki elektrik masraflarını artırmasıyla İran hükümeti kripto para madenciliğini, hükümetin yasal çerçevesi kapsamında denetlenen bir endüstri olarak tanıyacağını...

İran kripto para madenciliğini yasal olarak tanımaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Bitcoin madenciliğinin İran’daki elektrik masraflarını artırmasıyla İran hükümeti kripto para madenciliğini, hükümetin yasal çerçevesi kapsamında denetlenen bir endüstri olarak tanıyacağını duyurdu.
CryptoSlate’de yer alan habere göre İran’da düşük elektrik masrafı sebebiyle kripto para madenciliğinde gözle görülür bir artış olmuş ve Elite Fixxtures’un yaptığı bir araştırma, AntMiner S9, AntMiner S7 ve Avalon 6 gibi madencilik ekipmanları kullanılarak 3 bin 217 dolara Bitcoin madenciliği yapılabildiğini ortaya koymuştu.
İran Enerji Bakanlığı Sözcüsü Mostafa Rajabi, ülkede sayısı artan kripto para madencilik çiftliklerinin ülkedeki enerji tüketimini yüzde 7.0 artırdığını ve İran’ın elektrik şebekesinin istikrarını bozarak tüketicileri olumsuz etkilediğini söylemişti.
Söz konusu gelişmenin ardından İran Parlamentosu Ekonomik Komisonu Başkanı Elyas Hazrati, konuyla ilgili şunları söyledi:
“İran’da kripto para birimleri endüstrisinin vergi ve gümrük gelirlerinden faydalanabilmesi için söz konusu endüstrinin İran’da resmi bir endüstri olarak tanınması gerektiğini düşünüyoruz.”
İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnased Hemmati de, İran hükümeti ekonomik komisyonunun, ülkede kripto para birimleri madenciliğinin yapılabilmesine olanak sağlayan bir yasayı onayladığını belirtirken, Enerji Bakanı Yardımcısı Homayun Haeri ise, ekibinin kripto para birimleri madenciliğine yönelik elektrik oranlarının oluşturulması için bir plan üzerinde çalışacağını söyledi.

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