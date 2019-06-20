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İran'ın İHA düşürmesiyle petrol yüzde 2.0'den çok yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Haziran () - Petrol fiyatları, İran'ın hava sahasasına giren ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmasıyla yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi. ABD'den açıklamada, ülkeye ait bir...

İran'ın İHA düşürmesiyle petrol yüzde 2.0'den çok yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Haziran () - Petrol fiyatları, İran'ın hava sahasasına giren ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmasıyla yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.
ABD'den açıklamada, ülkeye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü doğrulandı ancak aracın İran hava sahasında olduğu reddedildi.
Diğer yandan, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı beklentileri ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) ABD ham petrol stoklarının 14 Haziran haftasında, 3.1 milyon varil azalışla 482.4 milyon varile gerilediğini açıklaması da petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.
Gelişmeler etkisiyle Ağustos ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.41 artışla son 10 günün en yüksek düzeyi olan 63.36 dolara ve ABD hafif petrolü yüzde 2.76 artışla, Mayıs ayı sonundan bu yana en yüksek düzeyi olan 55.43 dolara yükseldi.
 

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