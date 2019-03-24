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İran'daki devalüasyon Antalya'daki '5 Yıldızlı Sokak Pazarı'nı vurdu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da nevruz tatili süresince İranlıların alışveriş yaptığı ve '5 Yıldızlı Sokak Pazarı' olarak bilinen pazarda esnafın hayalleri suya düştü. İran'da yaşanan devalüasyon nedeniyle İranlıların...

İran'daki devalüasyon Antalya'daki '5 Yıldızlı Sokak Pazarı'nı vurdu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da nevruz tatili süresince İranlıların alışveriş yaptığı ve '5 Yıldızlı Sokak Pazarı' olarak bilinen pazarda esnafın hayalleri suya düştü. İran'da yaşanan devalüasyon nedeniyle İranlıların Türkiye'ye gelemediğini belirten Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, "İranlı turistler yok denecek kadar az. Esnaf 30 Euro'ya aldığı ürünü 30 TL'ye vermek zorunda kalıyor" dedi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde, 5 yıldızlı 30 otelin bulunduğu Kundu Turizm Merkezi'nde durgun geçen kış sezonunda esnafın dört gözle beklediği '5 Yıldızlı Sokak Pazarı' kuruldu. Nevruz tatili için Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya gelecek İranlı turistlerden umutlu olan yaklaşık 850 esnaf; tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyaları mağazaları önüne açtıkları pazarda satışa sundu. Küçük çaplı hareketliliğin yaşandığı pazarda kıştan elde kalan ve serisi tükenen ürünler uygun fiyata alıcı buluyor. Piyasa değeri 200 TL olan kot pantolonu 50 TL'ye almanın mümkün olduğu pazarda, uygun fiyata ayakkabı, aksesuar ve çanta da alınabiliyor.
İRANLILAR GELEMEDİ, ESNAFIN HAYALİ SUYA DÜŞTÜ
ABD'nin geçen yıl İran'a karşı yaptırım uygulamasının ardından zayıflayan İran ekonomisiyle ülkede devalüasyon yaşandı. Devalüasyon, İranlı turistin tatil planlarını da etkiledi. Türkiye'de uygun fiyata hem tatil hem de alışveriş yapma imkanı bulan İranlılar, geçen yıl Nevruz Bayramı'ndan 1 hafta önce geldikleri Antalya'ya bu yıl gelemedi. Otellerdeki İranlı turist rezervasyonlarının oldukça düşük olduğu, Avrupalı turist sayısında ise artış olduğu kaydedildi.
SATIŞLAR YÜZDE 60-70 ORANINDA DÜŞTÜ
Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, sezondan büyük umut beklediklerini ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı. Otellerdeki rezervasyonların büyük kısmının Avrupalı turistlere ait olduğunu kaydeden Kanmaz, "İranlı turistler yok denecek kadar az. Avrupalı turistlerin olması tabii ki bizi memnun ediyor. Yaşanan devalüasyon nedeniyle İranlı turist yok denecek kadar az. Esnaf 30 Euro'ya aldığı ürünü burada 30 TL'ye vermek zorunda kalıyor. İnşallah biraz hareket olur diye bekliyoruz. Vatandaşlarımızı da bekliyoruz" dedi.
25 yıldır turizm bölgesinde mağaza işleten Cumaali Aslan ise her sene yaptıkları gibi pazarı kurduklarını söyledi. Bu yıl açılıştan memnun olmadıklarını belirten Aslan, “Elimizde kalan ürünleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Zarar ediyoruz ama yine de kurduk pazarı. Satışlar yüzde 60-70 oranında düştü. Müşteri kalitesi düştü. İranlı tatilcileri beklerdik eskiden ancak bu yıl onlar da gelmedi. Gelenler de indirimli satmamıza rağmen ısrarla pazarlık yapıyor" diye konuştu.

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