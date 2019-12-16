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İran: ABD yaptırımları hukuksuz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, ABD’nin İran aleyinde uyguladığı yaptırımların hukuksuz olduğunu söyledi. Mousavi açıklamasında İran’ın dostu olan ülkelere ABD’nin “tek taraflı, mantıksız ve hukuksuz”...
EKONOMİ 16.12.2019, 17:01
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, ABD’nin İran aleyinde uyguladığı yaptırımların hukuksuz olduğunu söyledi.
Mousavi açıklamasında İran’ın dostu olan ülkelere ABD’nin “tek taraflı, mantıksız ve hukuksuz” yaptırımlarına uymama çağrısı yaptı.
Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanlığı Yemen’e teslim edilmek üzere bir silah sevkiyatına el konulduğunu ve İran’ın iki nakliye şirketine yaptırım uygulamaya başladığını duyurmuştu.
Mousavi açıklamasında İran’ın dostu olan ülkelere ABD’nin “tek taraflı, mantıksız ve hukuksuz” yaptırımlarına uymama çağrısı yaptı.
Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanlığı Yemen’e teslim edilmek üzere bir silah sevkiyatına el konulduğunu ve İran’ın iki nakliye şirketine yaptırım uygulamaya başladığını duyurmuştu.
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