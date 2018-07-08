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İran AB'nin petrol önerisinden memnun değil

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Temmuz () - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin çekilmesine karşın, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülmesinden yana olan Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesinden petrol alımına ilişkin sunduğu öneriden...

İran AB'nin petrol önerisinden memnun değil

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Temmuz () - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin çekilmesine karşın, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülmesinden yana olan Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesinden petrol alımına ilişkin sunduğu öneriden memnun olmadıklarını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Zengene, ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı ekonomik yaptırımlara karşın AB'nin sunduğu petrol öneri paketinin tatmin edici olmadığını söyledi.
Zengene, "AB'nin sunduğu öneriyi daha göremedim; fakat içeriğini gören Dışişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlar öneriden memnun değiller. AB'den nükleer anlaşmanın korunması için sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.
İran'la yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta ayrılan ABD, İran'ın şu an günlük yaklaşık 2 milyon 200 bin olan petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalışıyor.
İran medyasında yer alan ve resmi olmayan değerlendirmelere göre, ABD'nin bu hamlesine karşın Tahran, AB'den günlük bir milyon varil petrol alımı garantisi istiyor.
Önceki gün İran nükleer anlaşmasına taraf olan beş ülke ve İran, dışişleri bakanları düzeyinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmişti. Toplantıda İran'ın petrol ihracatı da masaya yatırılmıştı.

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