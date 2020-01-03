Irak Petrol Bakanlığı: Petrol üretimi normal gelişmesini koruyor

Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatı ve üretiminin, Tahran ve Washington arasındaki yükselen gerilimlerden etkilenmediğini söyledi.

Irak’ta, ABD hükümetinin çağrısı sonrası Basra’dan ayrılan petrol şirketi çalışanlarının yalnızca ABD vatandaşlarından oluştuğu belirtilen bakanlık açıklamasında, “Irak genelindeki petrol üretim tesislerinde durumun normal olduğu” vurgulandı.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle ABD’nin Bağdat Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Komutanlığı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani öldürülmüş, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de buna karşılık Tahran’ın intikam almak için harekete geçeceğini söylemişti.