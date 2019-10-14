Son Dakika
İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek
Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express’in, 5 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması planlanıyor. China Railway Express, Çin’den başlayacak yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası...
EKONOMİ 14.10.2019, 17:48
Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express’in, 5 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.
China Railway Express, Çin’den başlayacak yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahı “Trans-Caspian International Transport Route” (TITR) üzerinden gerçekleştirecek.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Türkiye'ye 5 Kasım’da ulaşması beklenen tren, Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek.
Haberde, "Trenin geçişine ilişkin detaylar, Kazakistan Demiryolları AŞ (KTZ) Başkan Yardımcısı Pavel Sokolov başkanlığındaki heyetin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı’yı ziyaretinde değerlendirildi. TCDD Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke demiryolu kuruluşları arasında artan yük taşımacılığı ve demir yolları alanında gelişen iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Bu kapsamda, Çin üzerinden Türkiye'ye gelerek transit geçecek yükler için atılacak adımlar ve uluslararası konteyner taşımacılığı da masaya yatırıldı" denildi.
Habere göre toplantıda, China Railway Express için karşılama töreni yapılması da kararlaştırıldı. 5 Kasım’da gerçekleştirilmesi öngörülen tören için planlama yapılacak. Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasındaki demir yolu taşımacılık hacminin geliştirilmesi ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı üzerinden yapılan taşımacılığın canlandırılması için de mutabakata varıldı. (Fotoğraflı)
China Railway Express, Çin’den başlayacak yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahı “Trans-Caspian International Transport Route” (TITR) üzerinden gerçekleştirecek.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Türkiye'ye 5 Kasım’da ulaşması beklenen tren, Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek.
Haberde, "Trenin geçişine ilişkin detaylar, Kazakistan Demiryolları AŞ (KTZ) Başkan Yardımcısı Pavel Sokolov başkanlığındaki heyetin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı’yı ziyaretinde değerlendirildi. TCDD Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke demiryolu kuruluşları arasında artan yük taşımacılığı ve demir yolları alanında gelişen iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Bu kapsamda, Çin üzerinden Türkiye'ye gelerek transit geçecek yükler için atılacak adımlar ve uluslararası konteyner taşımacılığı da masaya yatırıldı" denildi.
Habere göre toplantıda, China Railway Express için karşılama töreni yapılması da kararlaştırıldı. 5 Kasım’da gerçekleştirilmesi öngörülen tören için planlama yapılacak. Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasındaki demir yolu taşımacılık hacminin geliştirilmesi ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı üzerinden yapılan taşımacılığın canlandırılması için de mutabakata varıldı. (Fotoğraflı)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2