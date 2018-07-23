İpek Yolu Fonu dev güneş enerjisi tesisine ortak olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () - Çin’in İpek Yolu Fonu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilecek ve dünyanın en büyük dev güneş enerjisi tesis yatırımının yüzde 24.01’ini satın alacak.

Suudi Arabistan’ın ACWA Power Barka SAOG ve BAE’nin Dubai Elektrik ve Su İdaresi tarafından geliştirilen 700 megawatt’lık dev güneş enerjisi projesinde, tesisin 2020 itibariyle bin megawatt, 2030 itibariyle de 5 bin megawatt elektrik üretim kapasitesi olması planlanıyor.

Elektrik üretim ve su arıtma tesisleri inşa eden ve işleten ACWA Power liderliğindeki konsorsiyumdan yapılan açıklamada tesisin her yıl 2.4 milyon ton daha az karbondiyoksit emilimine neden olacağı belirtildi.

ACWA Power CEO’su, Çin’in İpek Yolu Fonu ile yapılan anlaşma için, “Dünyanın en büyük tekil yenilenebilir enerji tesisi projesinde İpek Yolu Fonu’ndan daha yetkin bir ortak istesek bulamazdık” dedi.