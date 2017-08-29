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iOS 11 ile 180 bin iPhone uygulaması kullanılamaz hale gelecek

İstanbul, 29 Ağustos () – Apple’ın geri doğru desteği kaldırma politikası gereği, 64-bit işletim sistemine geçen iPhone, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek iOS 11 ile birlikte sadece 32-bit işletim sistemlerini destekleyen uygulamalar...

iOS 11 ile 180 bin iPhone uygulaması kullanılamaz hale gelecek

İstanbul, 29 Ağustos () – Apple’ın geri doğru desteği kaldırma politikası gereği, 64-bit işletim sistemine geçen iPhone, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek iOS 11 ile birlikte sadece 32-bit işletim sistemlerini destekleyen uygulamalar kullanılamaz hale gelecek.
iOS 10.3 ile birlikte 32-bit işletim sistemini destekleyen uygulamaların bir süre sonra kullanılamaz hale geleceğinin sinyallerini veren Apple, iOS 11 ile birlikte bu uygulamaları kullanılamaz hale getirecek.
64-bit desteklemeyen 180 bin uygulamanın App Store’dan kaldırma çalışmaları ise başlamış bulunuyor.
iOS 11’in piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanılmaz hale gelecek olan 180 bin uygulama App Store’da yer alan 2.4 milyon uygulamanın sadece yüzde 8’ine tekabül ediyor.

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