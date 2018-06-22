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IOM: Avrupa’ya gelen göçmen sayısı 2018’de 40,944 oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Haziran () – Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2018’in ilk 171 gününde Avrupa’ya göç yoluyla gelen insan sayısının geçen yıla göre 43,731 azaldığını ve bu yıl 40,944 kişinin bölgeye ulaştığını...

IOM: Avrupa’ya gelen göçmen sayısı 2018’de 40,944 oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Haziran () – Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2018’in ilk 171 gününde Avrupa’ya göç yoluyla gelen insan sayısının geçen yıla göre 43,731 azaldığını ve bu yıl 40,944 kişinin bölgeye ulaştığını açıkladı.
IOM ayrıca geçen sene 1 Ocak – 21 Haziran arasında 84,675, 2016’da aynı dönemde 215,997 kişinin Avrupa’ya Akdeniz yolundan giriş yaptığını, fakat 2018’in ilk döneminde rakamlarda büyük bir düşüş görüldüğünü belirtti.
IOM Akdeniz üzerinden çatışma veya savaş gibi çeşitli sebepler nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalıp Avrupa’ya gelmeye çalışırken ölen kişi sayısını 960 olarak duyururken, kurumun 2017 Kayıp Göçmen Projesi’nde 1 Ocak-21 Haziran döneminde 2,133 kişinin, 2016’da ise 2,911 kişinin hayatını kaybettiği görüldü.
 

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