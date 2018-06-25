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İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

Umida Achilova / İstanbul, 25 Haziran () -Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu seçim sonuçları ile ilgili, "Seçimlerin başarıyla tamamlanması ve sağlanan istikrar ortamıyla kamu ve özel sektör...

İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

Umida Achilova / İstanbul, 25 Haziran () -Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu seçim sonuçları ile ilgili, "Seçimlerin başarıyla tamamlanması ve sağlanan istikrar ortamıyla kamu ve özel sektör olarak daha fazla yatırımlara odaklanacağını" söyledi.
Koloğlu, "İnşaat sektörü olarak ekonominin lokomotif gücü olma görevimizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin mega projelerini bir an evvel tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız" dedi ve ekledi:
"Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarının çatı kuruluşu İNTES olarak ülkemizin ve sektörümüzün hedeflerinin büyümesine ve istihdama katkı vermeye devam ederek Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yüce Meclisimizin hizmetinde olacağımızı belirtmek istiyoruz." (Fotoğraflı)
 

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