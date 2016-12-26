Internet alışverişinin en büyük engeli güvenlik kaygısı

İstanbul, 26 Aralık () – Uluslararası danışmanlık firması KPMG’nin 24 ülkede 7 bin kişiyle yaptığı araştırma, insanların online alışverişin hala güvenlik kaygısı nedeniyle sıcak bakmadığını ortaya koydu.

KPMG, online alışverişin hayatımızdaki yerini saptamak amacıyla 24 ülkede 7 bin kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, hayatı kolaylaştıran sanal alışverişin yeteri kadar ilgi görmemesinin kişisel verilerinin güvenliğinden emin olmadığı için kendilerini rahat hissetmediği sonucu çıktı.

KPMG’nin yayımladığı araştırma raporuna göre dünyadaki tüketicilerin yüzde 55’i internetten alışverişte gizlilik endişeleri sebebiyle çekingen davranıyor. Tüketicilerin yaklaşık yüzde 10’u şirketlerin kişisel verilerini işleme ve kullanma yöntemleri üzerinde kendilerinin hiçbir kontrolünün olmadığına inanıyor. Ülkeler değişse de tüketicilerin yarısından fazlası kişisel bilgilerin gizliliğini daha önemli buluyor ve internetten alışveriş yapmamayı tercih ediyor.

Araştırmada göze çarpan ayrıntılar, internet dünyasının farklı tercihleri de beraberinde getirdiğini gösteriyor. Bir tüketicinin rahatsız edici bulduğu şeyi, diğer tüketici severek kullanabiliyor. Örneğin tüketicilerin yüzde 82’si internetten alışveriş yapmanın rahatlığı ve fiyat avantajına rağmen kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslara satılmasını onaylamıyor. Ancak tüketicilerin yüzde 78’i acil durum destek hizmetlerinin kendi araçlarını izleyebilmesine imkan tanıyan telematik cihazları olumlu buluyor.

Ankette katılımcılara yöneltilen “Çok uygun bir ücret karşılığında bir televizyon sahibi olacaksınız. Ancak bu TV izlediklerinizi izleyecek. Kabul ediyor musunuz?” sorusuna, yüzde 54’lük kesim rahatsız olacağı gerekçesiyle kabul etmeyeceğini, geri kalanlar ise onaylayabileceğini belirterek yanıt verdi.

KPMG’nin yaptığı araştırmada öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

• Tüketiciler en çok üç konuda endişe duyuyor: istenmeyen pazarlama, kişisel bilgilerin üçüncü taraflara satılması ve sistemlerin güvenli olmaması.

• Katılımcıların yarısından fazlası cinsiyet, eğitim düzeyi ve din, dil, ırk bilgilerini paylaşmakta sakınca görmüyor. Ancak adres ve tıbbi kayıt konusunda iş değişiyor. Yüzde 84 konumunu, yüzde 86 adresini, yüzde 87 de tıbbi kayıtlarını paylaşmak istemiyor.

• Katılımcıların yüzde 57’si internet sitelerine girerken gizlilik politikalarını okumuyor.

• Akıllı telefon veya tablet uygulamalarının kişisel verileri kullanması, tüketicilerin üçte ikisini rahatsız ediyor.

Anket bölgesel olarak değerlendirildiğinde ise şu sonuçlar göze çarpıyor:

• İngiltere, istenmeyen pazarlama konusunda en endişeli ülke…

• İspanya’daki katılımcıların yüzde 55’i kişisel verilerinin şirketler tarafından kullanılması üzerinde kendi kontrollerinin bulunmadığını belirtiyor.

• Sosyal medyada kullanıcı adı ve parolasını en çok değiştirenler Hindistan’da yaşıyor.

• Alışveriş bilgilerinin üçüncü taraflara satıldığından haberdar olan kullanıcılar Almanya (Yüzde 78), Çin (Yüzde 72) ve İsviçre’de (Yüzde 70) yaşıyor.