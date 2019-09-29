Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "zor dönemden" geçmekte olan otomotiv sektörünü desteklemek için, üreticileri hedef kitlesiyle buluşturduklarını söyledi.

'nın sorularını yanıtlayan Vural Ak, “Türk otomotiv sektörünün 2019 yılında zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Bu zor süreçte hem sektör temsilcilerini hem de tüketiciyi buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz festivalin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da markaların satışlarına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kapsamı ve birbirinden ilgi çekici etkinliklerle markaları hedef kitleyi doğrudan buluşturma gayretimiz aynı zamanda tüm paydaşlara da ilave motivasyon sağlayacak” dedi ve ekledi:

"Şu anda burada Türkiye’de satılan bütün otomobil markaları, motosiklet ve hafif ticari araç markalarından tanesi burada. Bütün bu dünya markaları burada ürünlerini sergiliyorlar, arkamda gördüğünüz geniş sergi alanıdır.

"Vatandaşlarımızda bunların arasından geçip istedikleri arabayla ilgileniyorlar. Beğenenler yan taraftaki pistin öteki tarafında geniş bir test alanımız var, araçları orada test edebiliyorlar. Hani Showroom’da gördüğü arabayı binip test edebiliyor.

"Dolayısıyla araç markaları kendi araçlarını çok rahat kullandırmış oluyorlar tüketici bütün bunlaı ücretsiz, bedava herkes aynı alanda yapmış oluyor. Tabii gelen aileleri de desteklemek için çocuklara ve hanımlara da ayrı sürprizler yaptık.

"Burada çok güzel bir sirk var, çocuk oyun parkları yaptık. Go-Kart’lar var, gelen çocuklar da çok mutlu oluyor, o zaman anne-baba da mutlu oluyor. Türk mutfağının güzide örneklerinden burada pişirip direkt ikramediyoruz ; köfte, Tekirdağ köftesinden, Edirne ciğerine, işte kurufasülyeden, Adapazarı ıslama köftesine kadar her çeşit var, inanılmaz mutlu bugün buraya gelenler, hava da çok güzel.

"Bunun yanında motosiklet ve ticari araçlar da var. Onlarda aynı şekilde hem test yapılıyor hem de ondan sonra Showroom’larda sergileniyor. Bütün bu tesisin dört bir alanını bu iş için çok güzel planladık ve kullanıyoruz.

"Aynı anda dört değişik noktada sportif ve gösteri amaçlı aktiviteler var; ya drift şovlar var ya araç yarışları var, ya pist yarışları var ya ralli veya off-road yarışları var.

"Bütün bunları hiç sıkılmadan insanlar birinden çıkıp ötekine giderekten gününü çok dolu dolu kullanabiliyorlar.

"Bence bu dünyadaki yeni otomobil fuarı, yeni sergileme şeklindeki çok önemli bir konsept ve bu sene ikincisinde biz bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."

V Weekend Motoring ziyaretçileri, son çıkan otomobil modellerinden spor otomobillere, klasik araçlardan motosikletlere kadar pek çok aracı görüp deneyebiliyorlar. Festival için Intercity İstanbul Park’a gelenler, merak ettikleri araçların yanı sıra düzenlenen gösterilere de katılabiliyorlar.

Türkiye’nin otomobil merkezi olan Intercity İstanbul Park’ta bu yıl ikincisi düzenlenen V Weekend Motoring’de Türk otomotiv sektöründen çok sayıda araç bir araya geldi. 72 otomobil ve motosiklet markası, son modellerini ziyaretçilerle buluştururken aynı zamanda deneme sürüşü olanağı da sundular.

Festivalde; drift ve akrobasi gösterileri, motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri, otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları ve gösterileri, yeni teknolojiler alanı ve otonom araç gösterileri, sürüş simülatörleri ve e-gaming alanları, ürün, ekipman, tuning aksesuarları satış ve tanıtım stantları, hayvansız sirk gösterilerinin yapıldığı Mucizeler Sirki gösterisi, çocuk ve ailelere özel eğlence alanları da yer alıyor.

V Weekend Motoring’e katılan markalar:

Honda (otomobil + motosiklet), Toyota, Lexus, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Ford, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati, BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Renault, Dacia, Mazda, Mercedes-Benz (Mengerler), Mitsubishi, Nissan, Lotus, Yamaha, Harley-Davidson, Renault Trucks, KTM, Husqvarna, GB Motorbike, Bunker Custom, Bajaj, Kanuni, Lifan, Yuki Motor, GAZ Gazelle, Mondial, CF Moto, Zontes, Kymco, Volta, City Coco, Özen Motor, Teferruat Motor, Pilsan Oyuncak, Power FM, Vakkorama, Onuk Engineering, Petronas, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü, Iveco, Massey Ferguson, Tech Drone League, Yildiz Teknik Üniversitesi, GP bisiklet, 30 dan fazla marka ile 4x4 Dünyasi Off-Road Komunitesi, e-racing academy, Hayvansız Türkiye Sirki Mucizeler Sirki Gösterisi, Avitas, BMC, Plugginn, Okcu Automotive, Coca Cola, Eforsim, Jantmax, Aktepe Sound, Puma, Anlas Lastik, İstanbul Teknik Üniversitesi. (Fotoğraflı)