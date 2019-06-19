Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Intercem Konferansı 25 Haziran'da İstanbul’da yapılacak

İstanbul, 19 Haziran () - Türkiye, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren Intercem Konferansı’nın 100’üncüsüne 25 Haziran'da İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri...

Intercem Konferansı 25 Haziran'da İstanbul’da yapılacak

İstanbul, 19 Haziran () - Türkiye, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren Intercem Konferansı’nın 100’üncüsüne 25 Haziran'da İstanbul’da ev sahipliği yapacak.
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) işbirliğiyle Türkiye’ye getirilen Intercem Konferansı'na, 34 ülkeden 400 sektör temsilcisi katılacak.
Açılış konuşmalarını TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ile TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin yapacağı konferansta ana konuşmacı da mimar Murat Tabanlıoğlu olacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328