INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

İstanbul, 9 Mayıs () - Dünya çimento endüstrisinin önde gelen etkinliklerinden INTERCEM Konferansı’nın 100’üncüsü, 24-26 Haziran’da Türkiye’de düzenlenecek.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası işbirliğiyle İstanbul Hilton Bomoti Hotel’de düzenlenecek olan konferansa 34 ülke ve 52 şehirden 400 sektör temsilcisi katılacak. Konferansta çimento sektöründeki son üretim teknikleri, inşaat sektörünün çimento sanayii üzerindeki etkileri ve ihracat pazarlarındaki yeni iş fırsatlarının yanı sıra çevre ve insan dostu üretim, atık geri dönüşümü, çimento sektöründe insan kaynağı yönetimi ve yeni iş fırsatları konuşulacak.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Türkiye’de çimento ihracatının 600 milyon doları aştığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İhracatı geçtiğimiz yıl 600 milyon doları aşan sektörümüz çimento üretiminde dünyanın merkezlerinden biri haline geldi. Türk çimentosu da ülkemiz ihracat kalemleri arasında stratejik bir konuma yükseldi. Bu yıl ihracatını yüzde 30 artırmayı hedeflediğimiz sektörümüzün en büyük konferansının ülkemizde düzenlenmesi, hepimiz adına çok büyük bir gururdur. Türkiye çimento sektöründeki tüm sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği bu işbirliğinin başka sektörlere de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz.”

Ünal, Türk çimento sektörünün Avrupa’nın en büyük, dünyanın da dördüncü büyük üreticisi ve üçüncü büyük ihracatçısı olduğunu belirtti:

“Türkiye bu alanda artan sektörel deneyimi, ileri tekniklerle üretim yapabilme kapasitesi ve çimento ihracatında yakaladığı sürekli artışla küresel pazarda tanınan güçlü bir oyuncudur. Sektörümüzün yılsonu hedeflerimize ulaşması, yeni iş bağlantıları kurarak ihracattaki gücünü artırması noktasında INTERCEM ev sahipliğimiz önemli bir fırsat olacaktır. Türk çimento endüstrisi olarak 500'ün üzerinde ihracatçımız, 19 bin sektör profesyonelimiz ve yıllık 142 milyon ton üretim kapasitemizle bu küresel sahada sektörel bir güç gösterisi yapacağız.” (Fotoğraflı)