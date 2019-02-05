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Intel üç bulut startupına 30 milyon dolar yatırım yaptı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – ABD’nin önde gelen teknoloji şirketi Intel Corporation’ın yatırım kolu Intel Capital, bulut bilgisayarcılığına odaklanan üç startupa 30 milyon dolar değerinde yatırım yaptığını duyurdu. Şirketin...

Intel üç bulut startupına 30 milyon dolar yatırım yaptı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – ABD’nin önde gelen teknoloji şirketi Intel Corporation’ın yatırım kolu Intel Capital, bulut bilgisayarcılığına odaklanan üç startupa 30 milyon dolar değerinde yatırım yaptığını duyurdu.
Şirketin konuya ilişkin açıklamasında yatırımların Chicago merkezli hizmet olarak yazılım (SaaS) akıllı otomasyon platformu Catalytic, Kaliforniya merkezli Fortanix ve İsrail merkezli Pilops startuplarına yapıldığı söylendi.
Intel Capital Investment Direktörleri Mauro D-Amato ve Sunil Kurkure, söz konusu yatırımlarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
“Bulut teknolojisi üretimi arttırma, masrafları kesme ve esnek çevreler oluşturma açılarından kurumsal bilişimde en çok dikkat çeken eğilimler arasında yer alıyor. Fakat bulut adaptasyonu, güvenlik riskleri ve hesap karışıklıklarındaki büyük artışlar dahil olmak üzere hala çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple, söz konusu zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak üç eşsiz şirkete yaptığımız yatırımları duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
Intel açıklaması ayrıca, Catalytic, Foranix ve Pilops’un “akıllı otomasyon, veri güvenliği ve depolama işlemciliği teknolojilerinde gelişimi ilerleterek” bulut teknolojilerindeki gelişime katkı sağlayacağını belirtti.
 

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