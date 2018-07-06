Integral Yatırım: TL varlıklar son üç gündür pozitif ayrışıyor

İstanbul, 6 Temmuz () - İntegral Yatırım Menkul Değerler piyasa bülteninde, Pazartesi öncesi, haftanın son işlem gününde iç piyasada daha temkinli seyirlerin gözlemlendiğine dikkat çekilerek, "TL varlıklar, son üç gündür gelişmekte olan ülke para birimleri arasında pozitif ayrışıyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Bu durum, USDTL ve EURTL kurlarının yukarı yönde agresif hareket etmesini engelliyor.

"Bugün, ABD’den haziran ayına yönelik açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, aynı dönemde yıllık bazda saatlik kazançların bir önceki aya göre değişim göstermemesi dikkat çekti.

"Aynı zamanda, aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 4.0 seviyesine artış kaydetti. Bir önceki ayın rakamı yüzde 3.8 düzeyindeydi. Bu veri setinin ise doları tam olarak besleyemediği dikkat çekiyor.

"Ancak, şuna da dikkat çekmek gerekirse, ABD – Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerini konuşuyor olmamız, verileri ikinci plana atmış durumda. Dolayısıyla, verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi çok sınırlı kalıyor.

"Yurtiçi piyasalarda ise 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan kabineyi bekleniyor. Kabinede, Mehmet Şimşek, Naci Ağbal ve Nihat Zeybekçi gibi piyasanın sevdiği isimlerin olup olmayacağı merak konusu.

"Dolayısıyla, Pazartesi öncesi bugün için iç piyasada daha temkinli seyirlerin olduğunu gözlemliyoruz. OHAL içinse Pazartesi gününden itibaren kesin olarak bitip bitmeyeceği de netleşebilir.

"OHAL’in kesin olarak kalkması da önümüzdeki günlerde iç piyasada fiyatlamalar üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa azaltabilir.

"Günün geri kalanında açıklanacak önemli bir gündem bulunmuyor. Olası haber akışlarına karşı temkinli olmakta fayda var."

Teknik Analiz:

"USDTL kuru sabah saatlerinden bu yana aşağı yönde bir eğilim içerisinde hareket ediyor. Kur bugün 4.6190 ile gün içi en yüksek seviyesini görmesine karşın bu seviyenin üzerine geçemediği için aşağı yönde hareket etmeye çalışıyor. Kur için 4.5850 ara direnç noktasının altındaki seyri geri çekilmelerin hız kazanması açısından önemli olabilir. Bu durumda, 4.55 desteğine doğru uzama hareketi bekleyebiliriz. Ancak kur 4.55 seviyesine doğru hareketinde zayıf kalırsa belli destek noktalarından kuvvet alarak yeniden 4.60 direncine doğru iştahlanabilir. Ana resimde kurun zayıf olduğunu ve olağanüstü bir durum olmadıkça yukarı yönde tepkisinde özellikle 4.62 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin oluşmasını bugün içerisinde beklemeyebiliriz. Destekler: 4.5785 / 4.55 - Dirençler: 4.60 / 4.6380 / 4.66"

Teknik Analiz:

"EUR/TL kuru yükselen kanal içerisinde aşağı yönde hareket etmek istiyor ancak çok güçlü olamıyor. Kur için 5.3570 destek olurken, 5.3890 ise direnç noktası olarak izlenebilir. Destekler: 5.3570 / 5.3370 - Dirençler: 5.3890 / 5.4180 / 5.4450"

