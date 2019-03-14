Instagram’daki erişim sorunu çözüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mart () – Sosyal medya devi Facebook’a bağlı Instagram ve diğer uygulamalarda Çarşamba günü görülen erişim sorunu çözüldü.

Instagram’ın resmi Twitter hesabında Perşembe günü yapılan paylaşımda söz konusu erişim sorununun düzeltildiği duyurulurken, Facebook’tan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Başta ABD, Fransa, Polonya, Arjantin ve Danimarka’daki kullanıcılar olmak üzere birçok kişi Çarşamba akşam saatlerinde Facebook’a bağlı uygulamalara erişim sağlayamamıştı.

Söz konusu erişim sorunu Perşembe sabah saatlerinde Avrupa ve Kuzey Amerika’da devam ederken, Netscout isimli bir ağ yönetim şirketi söz konusu sorunun, interneti oluşturan ağlar arasındaki trafiği yöneten Sınır Geçit Protokolü’ndeki (Border Gateway Protocol/BGP) bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü.