İnşaat sektörü, bir önceki yıla göre yavaşladı

İstanbul, 18 Nisan () - Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB), Faaliyet Endeksi’nin Şubat ayında gerçekleşen en düşük değerden sonra yukarı yönlü hareketine rağmen önceki yıla kıyasla düşük kalması dikkat çekti.

THBB’nin inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2018 Mart Ayı Raporu’na göre, önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin en yüksek değere sahip olması, sektörün hazır beton ve inşaat faaliyetlerinin 2018’de yolunda gideceğine olan inancını koruduğunu ortaya koydu.

THBB’nin Hazır Beton Endeksine göre;

- Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin değeri önceki yılın aynı dönemine göre düştü

- Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1’e yakın azalması, Mart ayının bir önceki yıla göre hazır beton üretiminde zayıf geçtiğine işaret etti

- Beklenti Endeksi’nde de, bir önceki yıla kıyasla benzer bir düşüş olması, beklentinin zayıf olduğunu ortaya koydu

- Güven Endeksi de diğer endeksler gibi geçen yıla kıyasla düştü.

Hazır Beton Faaliyet Endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1’lik düştü. Ankete katılan firmaların yüzde 16’sı Mart ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki bir aya göre azalma olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 42 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenler yüzde 16 olurken, düşüş olduğunu söyleyenler ise yüzde 45 oldu.

Hazır Beton Güven Endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.0’lık düşüş gösterdi. Endeks değerinin bugüne kadar geldiği en düşük değerde olması, sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 7.0’ı yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 13 oldu. Ankete katılan firmaların yalnızca yüzde 27’si tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin Mart ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.0 geriledi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 29 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 26 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti.

Hazır Beton Endeksi Mart Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin 13 ayın en düşük değerinden sonra Mart ayında yukarı yönlü bir hareket sergilediğini; ancak, bir önceki aya kıyasla sektörün bu yukarı yönlü hareketinin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıla kıyasla inşaat sektöründe bir yavaşlama yaşandığının net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Yavuz Işık, “Güven Endeksi’nin, son bir yıldaki en düşük değerini alması dikkat çekicidir. Faaliyet Endeksi’nin mart ayında bir önceki aya göre yukarı yönlü hareket etmesi umut verici olmakla birlikte tatmin edici değildir. Şu aşamada inşaat sektöründe bir durgunluktan bahsetmek mümkün olmamakla birlikte, bu şekilde devam etmesi durumunda 2018 yılında inşaatın kendisinden beklenen performansı ortaya koyması olası değildir. İnşaattaki yavaşlamanın önüne geçecek, 2017 senesindeki inşaat sektörünün yüzde 8.9’luk büyümesini çift haneli rakamlara çekecek düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 9 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanıyor. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılıyor.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada üç farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi düzeyde olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor. (Fotoğraflı)