İnşaat malzemeleri ihracatı Mayıs'ta 2.75 milyon tona çıktı

İstanbul, 11 Temmuz () – Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) açıkladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri dış ticaretinde ihracat 2 milyon 750 bin ton olarak gerçekleşti.

Verilere göre ihracat ve ithalat değer olarak bir önceki aya göre artarken, 1.69 milyar dolar seviyesine yükselen Mayıs ayı ihracatı böylece, 2018 yılının en yüksek ikinci aylık ihracatı oldu ve Mayıs ayı İhracat Değer Endeksi, 2017 Mayıs ayının 12.9 puan üzerine çıktı. İMSAD'ın açıklamasına göre;

- İnşaat malzemeleri sanayisinde Mayıs ayında ithalat 340 bin ton olarak gerçekleşti ve İthalat Miktar Endeksi, bir önceki aya göre sınırlı ölçüde gerilerken 2017 Mayıs ayının 7.6 puan üzerine çıktı.

- İthalat değer olarak ise 801 milyon dolar ile geçen yılın Mayıs ayının da yüzde 1.5 üzerinde gerçekleşti

- İthalat Birim Değer Endeksi, Mayıs ayında yeniden 100 puan seviyesinin üzerine çıktı.

- İthalat birim fiyatları Mayıs ayında kilogram başına 2.35 dolara yükselerek, geçen yıl Mayıs ayı birim fiyatının yüzde 7.1 altında gerçekleşti.

- Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı değer endeksleri ise Mayıs ayında bir önceki aya göre sınırlı ölçüde arttı.

- Endeksler geçen yılın Mayıs ayının ise oldukça üzerinde gerçekleşti ve bu artışta ihracat birim fiyatlarındaki yükselmeler etkili oldu.

- Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Mayıs ayında 1.67 dolar iken 2018 yılı Mayıs ayında 1.83 dolar oldu.

- İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı birim fiyatı 2017 yılı Mayıs ayındaki 0.51 dolardan 2018 yılı Mayıs ayında 0.61 dolara çıktı.

- İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017 yılı Mayıs ayında 2.64 dolar olurken 2018 yılı Mayıs ayında 2.77 dolar olarak gerçekleşti.

- 2018 yılı Mayıs ayında sekiz alt ürün grubundan beşinin ihracat birim fiyatları geçen yılın Mayıs ayına göre arttı.

- Yapı kimyasalları ve ağaç ürünleri ile prefabrik yapıların ihracat birim fiyatı geçen yılın Mayıs ayına göre geriledi.

- Mayıs ayında en yüksek ihracat birim fiyat artışı yüzde 33.3 ile mineral ürünlerde gerçekleşirken, en düşük birim fiyat artışı ise yüzde 4.5 ile yalıtım ürünlerinde oldu.

- 2018 yılı Mayıs ayında sekiz alt ürün grubundan altısının ihracatı miktar olarak geçen yılın Mayıs ayına göre arttı ve ikisi geriledi.

- Mayıs ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 71.6 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti.

- En düşük miktar artışı ise yüzde 7.3 ile elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.

- Mayıs ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın Mayıs ayına göre arttı.

- Mayıs ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 62.4 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti ve en düşük değer artışı ise yüzde 2.4 ile mineral ürünlerde oldu. (Tablo)