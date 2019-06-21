İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Nisan’da yüzde 26.41

İstanbul, 21 Haziran () – İnşaat maliyet endeksi (İME) Nisan ayında yıllık yüzde 26.41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında İME aylık bazda yüzde 1.60, malzeme endeksi yüzde 2.14 ve işçilik endeksi yüzde 0.41 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 26.52, işçilik endeksi de yüzde 26.15 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, Nisan’da Mart ayına göre yüzde 1.39, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.59 arttı. Nisan’da geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 1.94, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.75 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.23, yıllık yüzde 26.23 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında aylık yüzde 2.28, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25.80 arttı. Geçen aya göre Nisan’da malzeme endeksi yüzde 2.75 ve işçilik endeksi yüzde 1.12 arttı. Ayrıca, Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25.79 ve işçilik endeksi yüzde 25.86 yükseldi. (Tablo ve Grafik)