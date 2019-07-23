Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86

İstanbul, 23 Temmuz () – İnşaat maliyet endeksi (İME) Mayıs ayında yıllık yüzde 24.86 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında İME aylık bazda yüzde 1.69, malzeme endeksi yüzde 2.18 ve işçilik endeksi...

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86

İstanbul, 23 Temmuz () – İnşaat maliyet endeksi (İME) Mayıs ayında yıllık yüzde 24.86 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında İME aylık bazda yüzde 1.69, malzeme endeksi yüzde 2.18 ve işçilik endeksi yüzde 0.59 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 24.30, işçilik endeksi de yüzde 26.17 yükseldi.
TÜİK verilerine göre;
Bina inşaatı maliyet endeksi, Mayıs’ta Nisan ayına göre yüzde 1.67, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25.45 arttı. Mayıs’ta geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 2.15, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25.02 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.65, yıllık yüzde 26.39 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında aylık yüzde 1.75, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 23.01 arttı. Geçen aya göre Mayıs’ta malzeme endeksi yüzde 2.30 ve işçilik endeksi yüzde 0.38 arttı. Ayrıca, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22.10 ve işçilik endeksi yüzde 25.38 yükseldi. (Tablo ve Grafik)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.