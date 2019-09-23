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İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42
İnşaat maliyet endeksi (İME) Temmuz ayında yıllık yüzde 18.42 artarken, aylık yüzde 0.62 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında İME aylık bazda yüzde 0.62 ve malzeme endeksi yüzde 0.99 düşerken, işçilik...
EKONOMİ 23.09.2019, 11:06
İnşaat maliyet endeksi (İME) Temmuz ayında yıllık yüzde 18.42 artarken, aylık yüzde 0.62 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında İME aylık bazda yüzde 0.62 ve malzeme endeksi yüzde 0.99 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0.18 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 15.33, işçilik endeksi de yüzde 25.75 yükseldi.
TÜİK verilerine göre;
Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz’da Haziran ayına göre yüzde 0.67 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19.44 arttı. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1.04 düşerken, yıllık bazda yüzde 16.65 yükseldi. İşçilik endeksi de aylık yüzde 0.14, yıllık yüzde 25.87 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında aylık yüzde 0.49 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 15.08 arttı. Geçen aya göre Temmuz’da malzeme endeksi yüzde 0.82 düştü, işçilik endeksi yüzde 0.32 arttı. Ayrıca, Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 11.34 ve işçilik endeksi yüzde 25.31 yükseldi. (Tablo ve Grafik)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında İME aylık bazda yüzde 0.62 ve malzeme endeksi yüzde 0.99 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0.18 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 15.33, işçilik endeksi de yüzde 25.75 yükseldi.
TÜİK verilerine göre;
Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz’da Haziran ayına göre yüzde 0.67 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19.44 arttı. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1.04 düşerken, yıllık bazda yüzde 16.65 yükseldi. İşçilik endeksi de aylık yüzde 0.14, yıllık yüzde 25.87 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında aylık yüzde 0.49 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 15.08 arttı. Geçen aya göre Temmuz’da malzeme endeksi yüzde 0.82 düştü, işçilik endeksi yüzde 0.32 arttı. Ayrıca, Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 11.34 ve işçilik endeksi yüzde 25.31 yükseldi. (Tablo ve Grafik)
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