İnşaat maliyetleri aylık yüzde 2.03 yıllık yüzde 19.91 arttı 

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.91 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;



- bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.66 ve işçilik endeksi yüzde 0.67,

- geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22.01 ve işçilik endeksi de yüzde 15.54,

- bina inşaatı maliyet endeksi, aylık yüzde 1.69, yıllık yüzde 19.25,

- malzeme endeksi aylık yüzde 2.23, işçilik endeksi yüzde 0.57,

- malzeme endeksi yıllık 21.18, işçilik endeksi yıllık yüzde 15.37,

- bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 3.15, yıllık yüzde 22.15,

- malzeme endeksi aylık yüzde 4.01, işçilik endeksi yüzde 1.06,

- malzeme endeksi yıllık yüzde 24.72, işçilik endeksi yüzde 16.18 arttı.