İnşaat maliyeti aylık yüzde 1.16 yıllık yüzde 17.20 arttı

İstanbul, 27 Nisan () - İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.20 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.57 ve işçilik endeksi yüzde 0.30 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18.48 ve işçilik endeksi de yüzde 14.56 arttı.