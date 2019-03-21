İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

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İstanbul, 21 Mart () – İnşaat maliyet endeksi (İME) Ocak ayında yıllık yüzde 27.54 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında İME aylık bazda yüzde 6.49, malzeme endeksi yüzde 0.90 ve işçilik endeksi yüzde 20.64 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 27.91, işçilik endeksi de yüzde 26.75 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 6.74, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 28.11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0.79, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 28.68 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 21.45, yıllık yüzde 26.96 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Ocak ayında aylık yüzde 5.64, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 25.63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.26 ve işçilik endeksi yüzde 17.68 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25.51 ve işçilik endeksi yüzde 25.92 yükseldi. (Tablo ve Grafik)