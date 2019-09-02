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İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda yatırım ve ticaret görüşülecek
Türkiye ve İngiltere iş çevreleri, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatları değerlendirmek için 4 Eylül Çarşamba günü bir araya geliyor. Türk-Ingliliz Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Turkish-British...
EKONOMİ 02.09.2019, 15:36
Türkiye ve İngiltere iş çevreleri, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatları değerlendirmek için 4 Eylül Çarşamba günü bir araya geliyor.
Türk-Ingliliz Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Turkish-British Chamber of Commerce & Industry, TBCCI) bu yıl 10’uncusu düzenlediği İngiltere-Türkiye İş Forumu, 2010 yılından bu yana her yıl İngiltere-Türkiye iş çevrelerini gündemindeki öncelikli konuların ele alınması amacıyla düzenleniyor. Söz konusu forum kapsamında
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBCCI Başkanı Alderman Emma Edhem, İngiltere Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’un konuşmacı olarak katılacağı forum, DEİK Türk İngiliz İş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İngiltere Büyükelçiliği ve UKEF tarafından yapılacak konuşmaların ardından, her iki ülkenin de gündemindeki üç önemli panele ev sahipliği yapacak.
Forumun bu yılki programına “Brexit Sonrası Perspektif”, “İleri Teknoloji – Finans ve Altyapı” ve “Enerji, Üretim, İnşaat” panelleri konu olacak.
Türk-Ingliliz Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Turkish-British Chamber of Commerce & Industry, TBCCI) bu yıl 10’uncusu düzenlediği İngiltere-Türkiye İş Forumu, 2010 yılından bu yana her yıl İngiltere-Türkiye iş çevrelerini gündemindeki öncelikli konuların ele alınması amacıyla düzenleniyor. Söz konusu forum kapsamında
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBCCI Başkanı Alderman Emma Edhem, İngiltere Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’un konuşmacı olarak katılacağı forum, DEİK Türk İngiliz İş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İngiltere Büyükelçiliği ve UKEF tarafından yapılacak konuşmaların ardından, her iki ülkenin de gündemindeki üç önemli panele ev sahipliği yapacak.
Forumun bu yılki programına “Brexit Sonrası Perspektif”, “İleri Teknoloji – Finans ve Altyapı” ve “Enerji, Üretim, İnşaat” panelleri konu olacak.
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