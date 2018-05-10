İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.5'te sabit tuttu

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs () – İngiltere Merkez Bankası bugün sonlanan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 0.5'te sabit tutmaya ve varlık alım programının 435 milyar sterlinde tutulmasına karar verdi.

2018 büyüme beklentisi yüzde 1.8'den yüzde 1.4'e, 2019 ve 2020 beklentilerini yüzde 1.8'den yüzde 1.7'ye çekildi. Bu yıl için enflasyon tahmini ise yüzde 2.7'den yüzde 2.4'e çekildi.

Para Politikası Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

“Enflasyon hedefi yüzde 2.0’de tutuldu.

“Para Politikası Kurulu’nda yediye iki oyla faizler 0.5 düzeyinde tutuldu.

“Varlık alım programlarının değiştirilmemesi ise oy birliğiyle alınan bir karar oldu.”

“Birleşik Krallık ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0.1 büyüdü, Şubat beklentisi yüzde 0.4’tü.

“Birleşik Krallık ekonomisinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 1.75 oranında büyümesini öngörüyoruz.”