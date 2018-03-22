İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.5'te sabit tuttu

İstanbul, 22 Mart () - İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.5'te sabit tuttu.

BoE'nin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yine beklendiği gibi, varlık alım programını 435 milyar sterlinde tutulması kararlaştırıldı.

Açıklamada, devam eden sıkılaşmanın yüzde 2.7 düzeyindeki enflasyonun yeniden hedefe ulaşması için gerekli olabileceği vurgulandı.