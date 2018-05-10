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İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.5'te sabit tuttu (2)

(BoE enflasyon raporundan ayrıntılarla güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs () – İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün sonlanan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 0.5'te sabit tutulmasına ve varlık alım...

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.5'te sabit tuttu (2)

(BoE enflasyon raporundan ayrıntılarla güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs () – İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün sonlanan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 0.5'te sabit tutulmasına ve varlık alım programının 435 milyar sterlinde tutulmasına karar verdi.
2018 büyüme beklentisi yüzde 1.8'den yüzde 1.4'e, 2019 ve 2020 beklentilerini yüzde 1.8'den yüzde 1.7'ye çekildi. Bu yıl için enflasyon tahmini ise yüzde 2.7'den yüzde 2.4'e çekildi.
Para Politikası Kurulu’nun yaptığı açıklamada ve BoE’nin yayınladığı Mayıs 2018 Enflasyon Raporu’nda şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:
“Enflasyon hedefi yüzde 2.0’de tutuldu.
“Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart’ta yüzde 2.5’e geriledi. Bu düşüş Şubat raporundaki beklentilerin de altında bir gerçekleşme oldu.
 “Para Politikası Kurulu’nda yediye iki oyla faizler 0.5 düzeyinde tutuldu.
“Varlık alım programlarının değiştirilmemesi ise oy birliğiyle alınan bir karar oldu.”
“Birleşik Krallık ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0.1 büyüdü, Şubat beklentisi yüzde 0.4’tü.
“Birleşik Krallık ekonomisinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 1.75 oranında büyümesini öngörüyoruz.”
“Sterlindeki düşüş fiyatların yükselmesine neden oldu.
“Dünya ekonomisi sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyor.
“Yaşam standartlarındaki sıkılaşma gevşemeye başladı.
“Enflasyon yüzde 2.0 hedefine doğru geriliyor.”

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