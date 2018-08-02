İngiltere Merkez Bankası politika faizini 0.75’e yükseltti

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini 0.25 baz puan artışla yüzde 0.75’e yükseltti. BOE Para Politikası Komitesi faiz artışına oybirliğiyle karar verdi.
BOE’den yapılan açıklamada şunlar söylendi:
“İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak hedefiyle, büyüme ve istihdamı destekleyecek şekilde para politikalarını düzenliyor.
“1 Ağustos 2018’de biten toplantısında Komite oy birliğiyle politika faizini 0.25 baz puan artırarak yüzde 0.75’e yükseltme kararı almıştır.”