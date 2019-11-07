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İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranlarının sabit kalmaya devam edeceğini duyurdu. BoE’nin Para Politikası Komitesi, Çarşamba günü yaptığı oylamada ikiye karşı yedi oyla faizlerin yüzde 0.75’te sabit kalması kararlaştırıldı. Açıklamaların...
EKONOMİ 07.11.2019, 16:36
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranlarının sabit kalmaya devam edeceğini duyurdu.
BoE’nin Para Politikası Komitesi, Çarşamba günü yaptığı oylamada ikiye karşı yedi oyla faizlerin yüzde 0.75’te sabit kalması kararlaştırıldı.
Açıklamaların ardından sterlin, dolar karşısında yüzde 0.26 zayıfladı.
BoE’nin Para Politikası Komitesi, Çarşamba günü yaptığı oylamada ikiye karşı yedi oyla faizlerin yüzde 0.75’te sabit kalması kararlaştırıldı.
Açıklamaların ardından sterlin, dolar karşısında yüzde 0.26 zayıfladı.
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