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İngiltere Merkez Bankası faiz oranı yüzde 0.75’te sabit tuttu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () - İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 2.0’lik enflasyon hedefine ulaşmak için, faiz oranını yüzde 0.75’te sabit tuttu. BoE Para Politikası Komitesi şirket tahvili satın almalarını 10 milyar ve hükümet...

İngiltere Merkez Bankası faiz oranı yüzde 0.75’te sabit tuttu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () - İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 2.0’lik enflasyon hedefine ulaşmak için, faiz oranını yüzde 0.75’te sabit tuttu.
BoE Para Politikası Komitesi şirket tahvili satın almalarını 10 milyar ve hükümet tahvili satın alımlarını 435 milyar sterlin’de tutma kararı aldı.
BoE büyüme tahminlerini yükseltti ancak Brexit'in para politikası görünümünü belirsizleştirmeye devam ettiği uyarısında bulundu ve önümüzdeki dönemde daha net bir görüş için beklemenin çok az olumsuz yanı olduğunu belirtti. BoE, "GSYH büyümesinin temel seyri, tahmin edilenden biraz daha güçlü ancak potansiyelin altında görünüyor" dedi. 
BoE Para Politikası Komitesi toplantı notlarında ülkenin yılın ilk çeyreğindeki gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi yüzde 0.5 düzeyinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Toplantı notlarının açıklanmsı ardında konuşan BoE Başkanı Mark Carney, küresel gerilimlerin azaldığını ancak iç gerilimlerin arttığını söyledi ve ülkedeki firmaların kısa vadeli Brexit planları yaptıklarına işaret etti ve faiz oranlarının sistemli bir Brexit için yükseltilmesi gerekebileceği uyarısı yaptı.
 

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