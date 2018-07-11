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ING Türkiye'den ING Grubu'na transfer

Ayşegül Acar / İstanbul, 11 Temmuz () - ING Bank Türkiye’de Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkanı olarak atandı. ING...

ING Türkiye'den ING Grubu'na transfer

Ayşegül Acar / İstanbul, 11 Temmuz () - ING Bank Türkiye’de Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkanı olarak atandı.
ING Bank Türkiye’de, 2012 yılından bu yana Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, farklı ülke ve rollerde edindiği yaklaşık 20 yıllık bankacılık deneyimini, bu atama ile ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkanı olarak devam ettirecek.
Özdemir, bankacılık deneyiminin yanı sıra satış, ürün geliştirme, kanal yönetimi ve alternatif dağıtım kanalları gibi alanlardaki uzmanlığını da Hollanda’ya taşıyarak, ING Bank Türkiye’yi global yönetim ekibinde temsil edecek.
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, atamaya ilişkin olarak şunları söyledi:
“Bu atamalar, insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvelerini yurt dışında da aldığımızı gösteriyor. Yurt dışına transfer olan yöneticilerimize son olarak 6 yıldır Bankamızda Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev alan İlker Özdemir de eklendi. İlker’in ING Grubu’ndaki yeni rolünde başarılarının devamını diliyoruz.”
Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan İlker Özdemir, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA derecesini aldı. Kariyerine 1999’da Körfezbank’ta başlayan Özdemir, ardından 2012 yılına kadar Garanti Bankası’nda çeşitli rollerde görev aldı. Özdemir, 2012 yılında ise ING Bank Türkiye ekibine katıldı. İlker Özdemir’in  yeni görevine 1 eylül 2018’de başlayacağı belirtildi. (Fotoğraflı)

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