ING: Enflasyonist baskılar devam ediyor

İstanbul, 9 Nisan () – ING Bank, yayınladığı aylık ekonomi bülteninde enflasyonist baskıların devam ettiğini vurguladı ve yıl sonuna doğru tek haneli enflasyon ihtimalinin sürdüğünü öngördü.

ING Bank Aylık Ekonomi Bülteni’nde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Enflasyon tarafında ise son aylardaki enflasyon rakamları, liranın değer kaybına ve bozulan fiyatlama davranışlarına bağlı olarak, olumlu baz etkisi kaynaklı beklenen iyileşmenin daha az ve yavaş olduğunu ortaya koyuyor.

“Yılın kalan döneminde enflasyonist baskılarla yıllık rakamın yüzde 10’un üzerinde seyredeceğini, yıl sonuna doğru güçlü baz etkisiyle tek basamaklı seviyelerin görülme ihtimalinin sürdüğünü düşünüyoruz.

“Yurtiçinde ise beklentilerin üzerindeki 4. çeyrek büyümesi temelde iç talepten kaynaklanırken, net dış talep büyümeyi aşağı çekti. 2017 genelinde ise yine özel tüketim ve yatırımlar, dolayısıyla iç talep, performansta belirleyici olurken, net ihracatın katkısı ihmal edilebilir düzeyde kaldı.

Büyüme ivme kaybederek sürecek

“2018’de büyümenin kredilerdeki yavaşlama yanında yüksek faiz oranları ve kurdaki dalgalanmanın iç talebi yansımalarına bağlı olarak ivme kaybetse de oldukça güçlü bir düzeyde seyredeceğine dair öngörümüz devam ediyor.

“Kurda istikrarın yeniden sağlanması ve gıda enflasyonunda aşağı yönlü sürprizler önümüzdeki dönemde enflasyon görünümünü olumlu etkileme potansiyeli taşırken; küresel risk iştahının negatife dönmesi ve kurda yaratacağı oynaklık, enerji fiyatlarında daha fazla artış ve fiyatlama davranışlarının kötüleşmeye devam etmesi enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret ediyor.

“Liranın dolar ve euroya karşı tarihi düşük seviyelere gelmesi piyasalarda para politikası duruşunda bir değişiklik olup olmayacağına dair soru işaretlerini artırıyor.

“Kurdaki son gelişmelere karşı ilk reaksiyon olarak Merkez Bankası bu yılın 2. çeyreğinde lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin toplam miktarını 7.7 milyar dolardan 10.6 milyar dolara çıkararak gösterdi.

“Döviz piyasasındaki daha önceki oynaklık dönemlerinde banka öncelikle yabancı para likiditesini artırıcı bir takım önlemler (rezerv opsiyon katsayıları ve mevduat munzam karşılık oranlarında değişim, reeskont kredilerinin sınırlı bir süre için lira olarak ödenmesine izin verilmesi vb) açıklamıştı.

Merkezin önceliği faiz artışı olmayacak

“Dolayısıyla, lira üzerindeki baskı devam ettiği takdirde Merkez Bankası’nın öncelikle faiz artışı kararı almak yerine buna benzer önlemlere ağırlık vereceğini düşünüyoruz.

“Son olarak, faiz ve enflasyonu kontrol altına alma hedefli adımlar içeren ve yakında açıklanması beklenen paket piyasalar açısından önemli olacaktır.

“ABD Başkanı’nın korumacılık yanlısı duruşunun belirgin hale gelmesi ve hisse senedi piyasalarında gözlenen düşüşün etkisiyle küresel aktivitenin bu yıl ilk çeyrekte nispeten yavaşlamış olabileceğine dair değerlendirmeler söz konusu olsa da küresel ekonomik toparlanma devam ediyor.

“Trump’un ticari korumacılığa yeniden odaklanarak çeşitli ürünlere gümrük vergisi uygulama kararı alması bu havayı bozdu. Çelik ve alüminyum ithalatına getirilen vergilerden Euro Bölgesi muaf tutulurken, Çin başka ürünlerin de eklenmesiyle beklendiği gibi hedefte yer aldı.

“Yine de, Trump Yönetimi’nin büyük vergi indirimleriyle tüketicilere sağladığı kaynağın büyük olasılıkla ithal tüketim ürünlerine harcanacak olması güçlü bir ihtimal olarak dikkat çekiyor.

“Öte yandan, hisse senedi piyasalarında, kısmen dünya ticaretinde korumacılık dalgası kısmen de teknoloji şirketlerine yönelik kamu gözetiminin artacağı algısı kaynaklı dalgalanmalar yakından izlenmeyi gerektiriyor.

“ABD Yönetimi’nin anlaşmaya açık olması ve tarafların gerekli esnekliği göstermesi durumunda küresel ölçekte bir ticaret savaşından kaçınılabileceğine dair umutlar devam ediyor.

ABD yüzde 3 büyüyecek, Fed üç faiz artırımı yapacak

“Güçlü iç talep büyümesi, kurun geldiği rekabetçi düzey ve toparlanma eğilimini koruyan küresel ekonomi düşünüldüğünde ING bu yıl için ABD’de yüzde 3’lük büyüme ve kalan dönemde üç faiz artışı tahminini değiştirmiyor.

“Euro Bölgesi’nde ise büyüme güçlü görünümünü sürdürse de, enflasyon

halen hedefin oldukça gerisinde seyrediyor. Bu durum Avrupa Merkez Bankası’ndaki karar alıcıların destekleyici politika duruşunu sürdürmelerini de beraberinde getiriyor.

“Tüm bu şartları dikkate alan ING ilk mevduat faiz artışının Haziran 2019 öncesinde gelmeyeceği beklentisini koruyor.