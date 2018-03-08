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ING DiBa/ Brzeski: AMB bu toplantıda söylem değiştirebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart () – ING DiBa Almanya ve Avusturya Başekonomisti Carsten Brzeski küresel piyasaların yakından izlediği Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) bugün yapacağı açıklamalarda ticaret savaşına ve AMB içerisindeki şahinlere...

ING DiBa/ Brzeski: AMB bu toplantıda söylem değiştirebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart () – ING DiBa Almanya ve Avusturya Başekonomisti Carsten Brzeski küresel piyasaların yakından izlediği Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) bugün yapacağı açıklamalarda ticaret savaşına ve AMB içerisindeki şahinlere bağlı olarak “AMB’nin söylemlerinde bir değişiklik görebiliriz” dedi.

CNBC’de yer alan habere göre Brzeski bankanın parasal genişlemeyi “ölçü ve/veya süre” bakımından artırmaya hazır olduğu söyleminin çıkartılabileceğini, bunun yerine “tüm mevcut enstrümanları kullanacağız” ibaresinin kullanılacağını belirtiyor.

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergileriyle başlayan küresel ticaret savaşı söylemleri, bu yıl parasal genişlemeden çıkışın sinyallerini vermesi beklenen AMB’nin söylemlerinde yumuşatıcı bir etki yapacak.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin sürmesi sebebiyle “dikkatli” olması beklense de AMB’nin bugün gerçekleşecek basın toplantısında sözlü yönlendirmelerindeki tonu değiştireceğini bekleyen analistler de var. ING DiBa’dan müşterilerine gönderilen notta “Açıklama QE’den çıkışın ılımlı bir şekli olacak. Bu da şimdilik AMB içerisindeki şahinleri yatıştıracaktır” denildi.

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