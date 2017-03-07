ING Bank kadın yönetici oranını yüzde 50’ye çıkarma hedefinde

İstanbul, 7 Mart () – ING Bank Türkiye’deki kadın çalışan oranı yüzde 55, yönetici kadın oranı yüzde 36 seviyesinde bulunan ING Bank, bu oranı 5 yılda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

ING Bank’tan yapılan açıklamaya göre, ING Bank Türkiye, kadın istihdamını çok boyutlu faydalarıyla ele alan yaklaşımıyla iş yaşamında kadınların önünü açacak uygulamalara imza atıyor.

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, bankanın kadın istihdamını destekleyen çalışmalarıyla ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'de kadının ekonomiye katılımının potansiyelinin çok altında olduğunu, erkek işgücü oranı yüzde 70 iken kadın işgücünün yüzde 30 olduğunu hatırlattı. Abay, “Üstelik bu oranlar kariyer basamaklarını tırmandıkça daha da aşağı düşüyor. Halbuki kadınların işgücüne daha fazla çekilmesi ve onlara daha fazla kariyer imkanı sağlanması, ülkemizin gerek toplumsal ve gerekse ekonomik kalkınmasına destek sunulması anlamında kritik öneme sahip.” dedi.



2011 yılından bu yana yürüttükleri “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nda kadının istihdam edilmesinin ekonomide büyük önem teşkil eden tasarruf konusuyla doğrudan ve pozitif bağlantısını gördüklerini dile getiren Abay, şöyle dedi:



“Kadınlar iş hayatına girdiklerinde, erkeklere kıyasla alt gelir gruplarında yüzde 56, orta gelir gruplarında ise yüzde 30 daha yüksek oranda tasarruf ediyor. Araştırmalar, aynı zamanda kadınların dönüştürücü gücüne inanarak üst yönetimde daha eşit bir cinsiyet dağılımına yer veren şirketlerin kârlılığının arttığını ve finansal performansının iyileştiğini gösteriyor. Kadınların işgücüne katılımı için kız çocuklarını erken yaşlarda bilinçlendirmek, cesaretlendirmek gerekiyor. 2013 yılından bu yana devlet okullarında yürüttüğümüz ve bugün öğrenci sayısı 26 bin 500 olan Turuncu Damla eğitim programımızda bunu birebir deneyimledik. Eğitimlerimizle gördük ki kız çocuklar erkek çocuklara göre tüketimde yüzde 15 daha sabırlılar, normalde rekabete daha az yatkın olan kız öğrenciler, eğitim aldıklarında erkeklerden yüzde 10 daha fazla rekabete eğilimli/cesaretli hale geliyorlar.”

Pınar Abay, ING Bank olarak, kadın çalışanların ve yöneticilerin oranını artırmak, bu oranı artırırken de hayatlarındaki çok çeşitli rolleri dengeli biçimde yönetmelerini istediklerine dikkat çekerek şunları aktardı:

“2016 Aralık sonu itibarıyla kadın çalışan oranımız yüzde 55, kadın yönetici oranımız yüzde 36. Kahramanmaraş’ta 2013 yılında açtığımız Operasyon ve Çağrı Merkezimizde ise kadın çalışan oranımız yüzde 67. Kahramanmaraş ilinin yanı sıra çevre illerden de gelen birçok genç kızımız modern şartlarda merkezimizde çalışıyorlar. Bu oranları daha da yukarıya çekmek istiyoruz. Daha da fazla kadının kariyer yapmak için tercih ettikleri marka olmak istiyoruz. Hedefimiz kadın yönetici oranını önümüzdeki 5 sene içinde yüzde 50’ye yükseltmek, ama daha da önemlisi mutlu kadın çalışan oranımızı artırmayı istiyoruz. İş hayatında kadınlarımızın mutluluk katsayısı çok önemli, bu oran yüksek ise zaten kaldıraç etkisi yaratıyor.” (Fotoğraflı)