ING Bank ilk çeyrekte 47.5 milyar lira kredi kullandırdı

İstanbul, 10 Mayıs () - ING Bank Türkiye’nin 2018‘in ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarına göre, banka 2018 yılının ilk çeyreğinde 47.5 milyar lira kredi kullandırdı.

Bankanın söz konusu dönemde konsolide aktif toplamı 63.1 milyar lira, vergi öncesi kârı ise 357 milyon lira oldu. Krediler toplamı 47.5 milyar liraya ulaşan ING Bank’ın, dokuz bine yakın işletmeye kullandırdığı 9.5 milyar liralık KGF destekli kredinin adet bazında yüzde 90’ından KOBİ’ler yararlandı. Ayrıca söz konusu dönemde bankanın öz kaynaklar hacmi 6.6 milyar liraya, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.6 seviyesine ulaştı.

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, aynı dönemde geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacminin ise 29.2 milyar lira olduğunu vurgulayan Abay, “Mart sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 92’ye yükseldi. Bu dönemde tüm kredilerin adet bazında yüzde 85’i, hacim bazında ise yüzde 63’ü şube dışı kanallardan verildi” dedi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler hakkında da bilgi veren Abay, “KGF teminatlı krediler, 2018’in birinci çeyreğinde de odağımızda oldu. KGF’nin kefalet desteği ile Mart sonu itibarıyla dokuz bine yakın işletmeye 9.5 milyar liralık KGF destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerin adet bazında yüzde 90’ı, tutar bazında ise yüzde 62’si KOBİ’lere kullandırıldı” dedi.