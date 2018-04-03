ING Bank: Enflasyon yılı MB’nin tahmininin çok üzerinde kapatacak

İstanbul, 3 Nisan () - ING Bank'a göre, Türkiye ekonomisinde bu yıl enflasyonun Merkez Bankası’nın "yüzde 7.9’luk tahmininin çok üzerinde" kapatacak.

ING Bank’ın bugün açıklanan enflasyon verisine ilişkin hazırladığı Ekonomi Notu’nda, beklentilere paralel Mart verisinin ardından, yıllık enflasyondaki düşüşün sınırlı kaldığı, çekirdek enflasyonun baz etkisiyle gerilese de yüksek seyrini koruduğu vurgulandı.

ING Bank tarafından bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi verilerinin değerlendirildiği Ekonomi Notu’nda şu değerlendirme yapıldı:

“Sonuç olarak, son aylardaki enflasyon rakamları, genişlemeye devam eden cari açığın da rol oynadığı liranın değer kaybına ve bozulan fiyatlama davranışlarına bağlı olarak, olumlu baz etkisi kaynaklı iyileşmenin beklenenden sınırlı olduğunu ortaya koydu.

“Enflasyonun yüksek seyrini sürdüreceğini ve yılı Merkez Bankası’nın yüzde 7.9’luk tahmininin çok üzerinde kapatacağını düşünüyoruz.

"Aylık enflasyon Mart’ta piyasa öngörüsüne paralel bir artış kaydederken; Aralık’la birlikte yönünü aşağı çeviren yıllık rakam Şubat’ta yüzde 10.26’dan Mart’ta yüzde 10.23’e çok sınırlı geriledi.

"Enerji ve gıdadaki yıllık artışın bu kalemler dışında kalan mallardaki düşüşü dengelemesiyle yıllık mal grubu enflasyonu değişmeden kaldı. Ilımlı bir artış kaydeden hizmet enflasyonu ise bazı kalemlerdeki iç talep kaynaklı etkileri ve fiyatlama davranışlarında devam eden bozulmayı teyit etti.

"Yurt içi üretici fiyat endeksinde, elektrik, gaz üretim ve dağıtım ile ham petrol & doğal gaz ve deri ürünlerindeki sınırlı düşüşler hariç neredeyse genele yaygın fiyat artışları sonucu aylık artış yüzde 1.54 olurken; Şubat’ta yönünü yukarı çeviren yıllık enflasyon Mart’ta daha da yükselerek yüzde 14.3 oldu. Yıllık enflasyonun seviyesi üretici fiyatları kaynaklı baskıların devam ettiğini ortaya koydu.

"TÜFE’nin detaylarında; aylık enflasyona en yüksek pozitif katkı yüzde 0.48 puanla bir kez daha gıdadan gelirken; geçtiğimiz yıl kaynaklı baz etkisinin belirgin olduğu işlenmemiş gıda ürünlerine rağmen fiyat baskılarının belirgin olduğu işlenmiş gıda ürünlerinin katkısıyla bu grupta yıllık enflasyon yüzde 10.3’ten yüzde 10.4’e yükseldi.

"Gıdayı, kurdaki gelişmelere ve enerji fiyatlarındaki yükselişlere duyarlı ulaştırma izledi ve aylık enflasyona yüzde 0.13 puanlık katkı sağladı. Bu gruptaki yıllık rakam yüzde 13.4 ile tüm gruplar arasında ev eşyasının ardından ikinci sırada yer aldı.

"Ocak enflasyonunu yukarı çeken diğer ana gruplar ise yüzde 0.0- yüzde 0.07 puan aralığındaki katkılarla kur gelişmeleri, mevsimsellik ve güçlü endeksleme davranışları gibi doğrudan ve dolaylı etkilerin rol oynadığı başta giyim ve konut üzere diğer gruplar oldu.

“İletişim ve alkollü içecekler hariç diğer gruplarda yıllık enflasyon hedef aralığının dışında kalmaya devam ederken, TÜFE’nin alt gruplarının tamamında Mart fiyat değişimlerinin pozitif olması enflasyonist baskılarının sürdüğünü teyit etti.

"Ayrıca, özel kapsamlı göstergelerden C endeksinde yıllık enflasyon Aralık sonrası başladığı gerileme eğilimi sürdürerek, olumlu baz etkisinin de yardımıyla yüzde 11.94’ten yüzde 11.44’e gelse de, yüksek seyrini korudu.

"Çekirdek göstergelerde baskının henüz azalmadığına işaret eden bu rakam zayıf kurun yansımalarının sürdüğüne işaret etti."