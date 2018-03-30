ING Bank: Dış ticaret açığı 2018’de sürecek, altın ithalatı belirleyici olacak

İstanbul, 30 Mart () - ING Bank'ın dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmesinde, ithalattaki ivmelenmeye bağlı olarak genişleme eğilimini koruyan dış ticaret açığının Şubat’ta 2014 sonundan bu yana gözlenen en yüksek değere ulaştığı vurgulandı.

ING Bank değerlendirmesinde, dış ticaret açığının 2018'de de yüksek seyredeceğini ve altın ithalatının açığın seyrinde belirleyici olacağı vurgulandı.

ING Bank Ekonomik Araştırmalar Grubu tarafından kaleme alınan Dış Ticaret Ekonomi Notları’nda geçtiğimiz yıl Haziran sonrasında önemli ölçüde hızlanan ve aylık ortalama bazda yüzde 23’ün üzerinde büyüyen ithalatın bu gelişmede belirleyici olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı.

"Şubat’ta 5.76 milyar dolarla 2017’nin aynı ayına göre yüzde 0’den fazla artan dış ticaret açığının ardından yıllık rakam 2017 başlarından bu yana dikkat çeken artış eğilimini sürdürerek Şubat’ta 2014 sonundan bu yana gözlenen en yüksek değer olan 83.6 milyar dolara ulaştı.

"Geçtiğimiz yıl Haziran sonrasında önemli ölçüde hızlanan ve aylık ortalama bazda yüzde 23’ün üzerinde büyüyen ithalat bu gelişmede belirleyici oldu.

"Şubat ayı özelinde ise bir kez daha altın ve enerji ithalatındaki genişleme eğilimi dikkat çekerken, çekirdek ithalat büyümesinin gücünü korumasına paralel geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’yi aşan artış iç talebin devam eden etkisine işaret etti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.6’ya geriledi

"İhracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.0’luk ılımlı bir artış kaydederken, altın ve enerji hariç çekirdek ihracat değişimi güçlü AB talebi, Türk şirketlerinin ihracat piyasalarını çeşitlendirme başarısı, Rusya ile olan ticaretin toparlanması ve zayıf TL gibi çeşitli faktörlerin katkısıyla geçen yıla göre yüzde 18’e yaklaştı. Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı aylık bazda yüzde 69.6 olurken, 12 aylık bazda yüzde 65.6’ya gerileyerek düşüş trendini sürdürdü.

Ara mal ithalatın etkisi büyük

Geniş ekonomik gruplara göre, 2017 başından itibaren hemen tüm aylarda çift basamaklı artışlarla ithalatın hızında belirleyici olan ve ekonomik aktivitenin güçlendiğini teyit eden ara malları yüzde 17 puanlık katkıyla bir kez daha artış eğiliminde ağırlıklı rol oynarken, diğer iki ana gruptan sermaye malları yüzde 1.4 puan, tüketim malları ise yüzde 1.2 puanlık katkı sağladı. Dolayısıyla, son aylarda ara malları hızla büyüyerek ithalatı desteklerken, sermaye ve tüketim mallarında son aylardaki ivmelenme dikkat çekti.

"En çok ticaret yapılan 20 fasıla göre ihracat tarafında, sırasıyla yüzde 62.9 ve yüzde 30.6 daralan altın ve enerji hariç diğer tüm kalemlerde artış kaydedilirken, özellikle otomotiv, kazan ve makineler, elektrikli makine ve cihazlar en yüksek katkıyı sağlayan gruplar arasında başı çekti.

"İthalat tarafında ise, hava taşıtları hariç diğer tüm fasıllardaki büyüme eğilimi

ithalat artışının genele yayıldığını gösterirken, hızlı artış eğilimini sürdüren enerji, demir & çelik, altın, kazan ve makineler ile plastik mamülleri toplam büyümeyi önemli ölçüde yükseltti.

"Ortadoğu ve K. Afrika ülkelerinin payı, Irak, İran, S. Arabistan ve BAE gibi önemli pazarlara ihracatın daralmasıyla, gerileyerek Şubat’ta yüzde 22.9 olurken, AB ülkelerinin payı yüzde 51.9’a geldi.

"Şubat’ta dış ticaret açığında bir kez daha altın, enerji ve gücünü koruyan iç talebin desteklediği çekirdek ithalat önemli rol oynadı.

"2018 için yüksek seyreden petrol fiyatları ve olası 2017’ye göre daha ılımlı olsa da muhtemelen güçlü seyredecek iç talep dikkate alındığında dış ticaret açığının yüksek seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz. Altın ithalatında bir normalleşme olup olmayacağı açığın düzeyinde belirleyici olacaktır."